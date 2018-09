J. Marques sobre Benfica: "Ressabiados por lhes terem descoberto a careca"

Hoje às 13:04 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, voltou a reagir à polémica sobre o alegado hacker que roubou os emails ao clube da Luz.

"O hacker, seja ele quem for, é que ajudou a destruir os esquemas do crime organizado. Agora choram todos os dias, já estão acusados de corrupção e ainda há tantas investigações em curso... Catedráticos no crime ressabiados por lhe terem descoberto a careca", escreveu, esta sexta-feira, no Twitter.

O português Rui Pinto está a ser investigado em Portugal e Espanha por suspeitas de ter furado o sistema vermelho e branco e roubado e-mails. O alegado "hacker", natural de Vila Nova de Gaia, já tinha sido apontado, em 2016, como o autor do ataque informático que colocou na praça pública muitos dos contratos celebrados entre clubes e jogadores de futebol, visando sobretudo o F. C. Porto, através do site Football Leaks.