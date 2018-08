João Novais rende o lesionado Claudemir no Braga frente ao Zorya

João Faria e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

O Braga defronta, esta quinta-feira, o Zorya em jogo a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. João Novais rende o lesionado Claudemir e Wilson substitui Eduardo, num onze sem surpresas. Na primeira mão, os guerreiros empataram (1-1), na Ucrânia.

Para o jogo desta quinta-feira, Abel Ferreira não pode contar com os lesionados Claudemir e Marcelo Goiano e o castigado Ailton. Do lado do Zorya, Yuri Vernydub pode contar com a equipa na máxima força.

O vencedor desta eliminatória já sabe que, no playoff de acesso à fase de grupos, vai encontrar o Leipzig que, também esta quinta-feira, venceu o Craiova por 1-0 depois da vitória por 3-1 na primeira mão.

Onze do Braga: Matheus, Diogo Figueiras, Bruno Viana, Raúl Silva, Sequeira, Esgaio, Fransérgio, Novais, Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Dyego Sousa.

Onze do Zorya: Luiz Felipe, Tymchyk, Vernydub, Svatok, Mykhaylichenko, Karavaev, Silas, Kharatin, Khomchenovskiy, Lednev e Rafael Ratão.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Aleksandar Stavrev (Macedónia).