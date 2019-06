Koeman: "Se ganharmos a final vamos apenas beber um copo de vinho"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:05 Facebook

Em antevisão ao jogo com Portugal, a contar para a final da Liga das Nações, Koeman considerou que jogar em casa é um fator importante para a seleção nacional e garantiu que, em caso de vitória, não haverá grandes euforias.

"Portugal tem uma equipa forte e defende bem. Vai ser difícil. Joga em casa e isso é um fator importante. Temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir marcar golos. É uma final e numa final tudo pode acontecer, tudo é possível. Na fase de grupos, quando jogámos no grupo de França e Alemanha, ninguém acreditava que fôssemos nós a vencer e estamos na final. É um prazer estarmos aqui. Não sentimos grande pressão, sabemos o que é preciso fazer, sabemos que temos de jogar bem, defender bem, fizemos isso contra a Inglaterra, vencemos a França, a Alemanha e seria incrível vencer Portugal, que joga em casa", começou por dizer.

O selecionador holandês garantiu ainda que, em caso de vitória, não haverá grandes euforias na equipa holandesa.

"Precisamos da confirmação de que estamos no caminho certo, mas não vamos celebrar muito, não vamos ficar loucos, vamos apenas beber um copo de vinho, brindar e ir de férias. Estão todos em forma, alguns um pouco mais cansados. Que consiga colocar todos no onze inicial. É claro que jogar uma final é mais fácil do que jogar o 3º ou 4º lugar, mentalmente falando", concluiu.

A Holanda defronta Portugal, este domingo, na final da Liga das Nações no Estádio do Dragão. O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.