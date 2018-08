Miguel Oliveira perde corrida na última curva e deixa liderança do Mundial

Hoje às 12:05 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi, este domingo, segundo classificado no Grande Prémio da Áustria de Moto2, e perdeu a liderança do Mundial de motociclismo de velocidade após 11 provas.

No circuito de Spielberg, Oliveira partiu do segundo lugar da grelha de partida e liderou a prova quase até ao final, mas pressionado pelo italiano Francesco Bagnaia perdeu na última curva a vitória.

O piloto de Almada lutou 'metro a metro' nos instantes finais com Bagnaia, que o ultrapassou e regressou ao comando do campeonato, com 189 pontos, mais três do que Miguel Oliveira, agora segundo, com 186.