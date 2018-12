Portugal perde com Bélgica na qualificação para o Eurobasket

Hoje às 20:04 Facebook

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu este domingo com a Bélgica (60-70), em jogo do Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Eurobasket2021, disputado em Albufeira, em que somou apenas quatro pontos no último período.

Depois de uma primeira parte de qualidade e uma vantagem de 41-31 ao intervalo, Portugal bloqueou na fase decisiva e um marcador de 56-50 para os portugueses à entrada para o último período transformou-se em derrota, face a um parcial de 4-20 nos dez minutos finais.

O início de partida foi equilibrado, mas os portugueses começaram a destacar-se graças à ação de Cláudio Fonseca na luta pelos ressaltos defensivos e ao jogo ofensivo combinativo, que permitiu conclusões fáceis junto à tabela.

A partir de um triplo de Fábio Lima, quando Portugal ganhou pela primeira vez uma vantagem de cinco pontos, a equipa de Mário Gomes assumiu um domínio claro, expressando a sua qualidade com enorme eficácia.

A seleção de Portugal foi aumentando a distância, que até chegou a 15 pontos, aproveitando um momento em que a Bélgica, importunada pela intensidade defensiva dos portugueses, esteve mais de cinco minutos sem pontuar.

Num dos melhores momentos do conjunto português, os 1.200 adeptos que encheram o pavilhão municipal de Albufeira ovacionaram um triplo de Tomás Barroso, natural da cidade algarvia.

Os belgas reagiram nos momentos finais do segundo período, reduzindo a diferença para dez pontos ao intervalo (41-31), e voltaram do balneário com uma aposta declarada no jogo exterior.

Sob a 'batuta' de Sam Van Rossom, o seu melhor jogador, a equipa da Bélgica foi apostando nos triplos, acabando por reduzir a desvantagem no marcador para seis pontos no final do terceiro período.

Acusando a maior agressividade defensiva dos belgas, Portugal 'desapareceu' do jogo durante esta fase e deixou o adversário, eficaz nos lançamentos exteriores e nos ressaltos ofensivos, ganhar moral e voltar para a frente do marcador (56-58), com oito minutos por jogar.

A jogar praticamente sozinha, num espaço de tempo em que Portugal esteve mais de oito minutos sem marcar em pleno último período, a Bélgica, com Ismael Bako (15 pontos) em evidência junto ao cesto, aumentou a vantagem com um parcial de 14-0 e segurou o triunfo, garantindo 'passaporte' para a fase de qualificação para o Eurobasket2021.

Portugal termina esta ronda de pré-qualificação com uma partida na Islândia, em 21 de fevereiro de 2019, mas no próximo verão terá mais uma oportunidade de apuramento para a fase de qualificação para a prova continental.