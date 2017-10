Portugal treina na Cidade do Futebol e viaja para Andorra

Hoje às 09:06, atualizado às 09:16 Facebook

A seleção portuguesa de futebol treina hoje pela última vez na Cidade do Futebol e viaja durante a tarde para a Andorra, onde no sábado defronta a equipa local, em jogo de qualificação para o Mundial2018.

A formação lusa tem uma sessão agendada para as 09:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 09:10, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo treinou à parte dos restantes companheiros e foi o único dos 25 jogadores convocados por Fernando Santos que não esteve à disposição do selecionador nacional.

Às 13:30, a comitiva lusa viaja até Andorra-a-Velha num avião C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP), já que o aeródromo local não tem condições para receber voos comerciais.

Contudo, a chegada da seleção portuguesa a Andorra estará sempre dependente das condições atmosféricas. Caso não seja possível, Portugal terá de aterrar em Lérida e seguir para destino final de autocarro, num trajeto que demorará cerca de três horas.

A seleção nacional ocupa o segundo posto do Grupo B, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'play-off', caso falhem o primeiro lugar.

O Andorra-Portugal está agendado para sábado, às 20:45 (19:45 horas de Lisboa), e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.