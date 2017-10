Rafael Nadal vence na China e conquista 75.º título da carreira

Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista espanhol, líder do "ranking" mundial, conquistou este domingo o 75.º troféu da carreira, ao vencer o australiano Nick Kyrgios, 19.º do mundo, na final do torneio de Pequim.

Doze anos depois de ter vencido este torneio pela primeira vez, na mesma quadra onde ganhou o ouro olímpico em 2008, Nadal bateu Kyrgios por 6-2, 6-1, em uma hora e 33 minutos.

Nadal somou o sexto troféu do ano, depois de ter vencido em Roland Garros e no Open dos Estados Unidos, provas do "Grand Slam", nos Masters1000 de Madrid e Monte Carlo e no torneio de Barcelona.

Esta vitória permitiu ainda a Nadal desempatar o confronto direto com Kyrgios, que tinha vencido dois dos quatro anteriores encontros com o maiorquino.