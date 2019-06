Raúl González vai treinar equipa B do Real Madrid

Ontem às 22:33 Facebook

O antigo futebolista internacional espanhol Raúl González vai treinar a equipa B do Real Madrid a partir da próxima temporada, anunciou o clube madrileno no site oficial.

O ex-avançado e lenda do Real Madrid, de 41 anos, comandou os juniores B e juvenis B dos merengues na última época, tendo sido agora promovido à segunda formação do emblema espanhol, que disputa a II Divisão B.

Raúl é uma figura emblemática do Real Madrid, cuja equipa principal representou entre 1994 e 2010, somando 741 jogos e 323 golos com a camisola "blanca".

Pelos madridistas, conquistou seis ligas espanholas, quatro supertaças de Espanha, três ligas dos campeões, duas taças intercontinentais e uma Supertaça Europeia, tendo ainda atuado no Schalke 04 (Alemanha) e no Al-Sadd (Qatar), antes de encerrar a carreira no New York Cosmos (Estados Unidos), em 2015.

O ex-avançado marcou 44 golos em 103 partidas pela seleção de Espanha, a qual representou em três mundiais e dois europeus.