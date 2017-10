Renato Sanches limitado no treino de Portugal em Andorra

Hoje às 18:41 Facebook

O médio Renato Sanches apresentou-se, esta sexta-feira, limitado no treino que a seleção portuguesa de futebol realizou no Estádio Nacional de Andorra, na véspera do encontro do grupo B de qualificação para o Mundial 2018.

Sanches, que está emprestado pelo Bayern Munique ao Swansea City, tem uma mialgia numa coxa e foi o único dos 25 jogadores convocados por Fernando Santos que não esteve à disposição do selecionador nacional, em Andorra-a-Velha.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, o médio de 20 anos trabalhou junto com o fisioterapeuta António Gaspar, enquanto o grupo efetuou os habituais exercícios de aquecimento.

O Andorra - Portugal está agendado para sábado, às 19.45 horas, e a arbitragem estará a cargo do checo Miroslav Zelinka.