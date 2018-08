Ricciardi sugere que Bruno de Carvalho seja "internado"

Sofia Esteves Teixeira 19 Maio 2018 às 18:13 Facebook

José Maria Ricciardi reagiu, este sábado, às afirmações de Bruno de Carvalho, que acusou o banqueiro de ser o "estratega" da atual crise do Sporting.

Em resposta às acusações do presidente do Sporting, José Maria Ricciardi considerou que Bruno de Carvalho ou será "arrastado nas investigações criminais" ou será "internado numa instituição psiquiátrica".

"Face às lamentáveis declarações de Bruno de Carvalho, que além de considerar os jornalistas de terem um comportamento vil, chega ao nível de dizer que os tristes acontecimentos em Alcochete foram provocados pelos próprios jogadores, as declarações sobre mim são um verdadeiro elogio para mim. Só vejo dois destinos: um é ser arrastado nas investigações criminais graves que envolvem o Sporting, o segundo é ser internado numa instituição psiquiátrica, que penso que também tem de ser considerado. Não falo com Sobrinho há anos", disse em declarações à SIC Notícias.

Na conferência de imprensa dada este sábado, Bruno de Carvalho acusou o banqueiro e antigo membro do Conselho Leonino de ser o "estratega" da atual crise do clube leonino.

"[Ricciardi] É o estratega de tudo o que se está a passar. Com promessas de entrada de milhões, juntamente com o amigo Álvaro Sobrinho. De milhões, em cinco anos, só se viu o acerto de contas de 500 mil euros. Agora, dizem que têm milhões para o Sporting. Por que mudou a posição e a de tantos dos que se diziam nossos apoiantes? Porque é uma pessoa, um sobrevivente, daqueles que vai passando pelos pingos da chuva, nem que tenha de ter toda a família na cadeia. Continuava a achar que era dono do Sporting e, no dia em que lhe foi dito não à possibilidade de fazer um negócio, ganhando dinheiro com isso, entrou em 'loop' e começou a juntar as tropas", atirou o líder dos leões.