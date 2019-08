Ontem às 23:38 Facebook

O Sporting somou este domingo a primeira vitória na época 2019/20, ao bater o Sporting de Braga, por 2-1, num jogo da segunda jornada da Liga, em Alvalade.

Num embate entre duas equipas em absoluto contraste - leões sem ganhar e bracarenses só com vitórias -, o Sporting acabou por ter mais eficácia perante um adversário que complicou bastante a missão da equipa de Marcel Keizer e que chegou a justificar um outro resultado em Lisboa que não a derrota. Os golos de Wendel e Bruno Fernandes ditaram a diferença, com Wilson Eduardo a reduzir já na etapa complementar.

As deceções da Supertaça (5-0 com o Benfica) e da jornada inaugural (empate 1-1 com o Marítimo) pareciam ter ficado para trás, com a boa entrada na partida: desinibida, dinâmica e confiante, a formação leonina queria afugentar o momento menos bom e conseguiu-o logo aos 16 minutos. Depois dos primeiros avisos de Bruno Fernandes (5) e Coates (15), Wendel inaugurou o marcador após uma boa combinação com Luiz Phellype na área bracarense.

Durante os primeiros 20 minutos, o Sporting mostrou a sua melhor face, mas a vantagem acabou por inverter o rumo dos acontecimentos. O Braga de Ricardo Sá Pinto despertou, acertou as marcações e começou a assumir o domínio, criando várias oportunidades, mas a falta de eficácia e a atenção do guarda-redes Renan evitaram várias vezes o golo do empate.

E foi em contraciclo que o inevitável Bruno Fernandes assinou o 2-0 para o Sporting aos 44 minutos. Um erro individual de Claudemir ditou o golo do médio leonino, ao perder a bola já perto da área, com o internacional português a contornar bem a oposição de Bruno Viana e a fuzilar de pé esquerdo a baliza minhota já em cima do intervalo.

No segundo tempo, os bracarenses não abdicaram de lutar e intensificaram o seu domínio territorial, com o Sporting a adotar sem pruridos uma postura mais expectante e pragmática, procurando transições rápidas. Todavia, a desinspiração de Diaby e Raphinha proporcionavam pouco suporte a Luiz Phellype ou mesmo Bruno Fernandes.

Já o Braga, depois de dez golos em três encontros, nunca foi capaz de mostrar a concentração e a capacidade de finalização que exibiu com o Brondby e Moreirense e só por isso não deu uma réplica maior aos anfitriões.

Ainda assim, o angolano Wilson Eduardo voltou a comprovar a sua veia goleadora contra o clube no qual fez a sua formação, apontando o 2-1 aos 74 minutos numa recarga a um remate ao poste de Ricardo Horta. Foi o sexto golo do extremo em jogos contra o Sporting e teve o condão de relançar a discussão do resultado.

Nos derradeiros minutos, já com Paulinho e Galeno em campo, o Braga tentou carregar em busca da igualdade, enquanto Marcel Keizer, que já havia colocado Neto para reforçar a defesa, procurou arrefecer o ritmo de jogo com as entradas de Vietto e Eduardo. Muitas mudanças, mas o resultado não mais mudou: 2-1 final para o Sporting, que soma agora quatro pontos e ultrapassa o Braga, com três, na classificação da Liga.

Veja o resumo: