Sucedido com "Casillas leva-nos a pensar o que é a essência da vida", diz Lage

Na antevisão do jogo deste sábado com o Portimonense, o treinador da equipa benfiquista deixou uma palavra de ânimo ao guardião portista Casillas, vítima de enfarte e que se encontra internado.

"Antes de mais quero aproveitar a oportunidade para desejar as rápidas melhoras a Iker Casillas. Estou aqui há quatro meses e digo sempre que isto é dia a dia. Veja-se o exemplo dele, um homem saudável, recheado de títulos e tem uma situação que nos leva a pensar o que é a essência da vida", realçou Bruno Lage, na antevisão do jogo deste sábado (18 horas), na Luz, frente ao Portimonense, da 32.ª jornada da Liga de futebol.

Com o Benfica na liderança da Liga, a três jornadas do final da prova, o treinador dos encarnados considerou estar perante "mais uma final", na receção à equipa algarvia. "Perspetiva-se um jogo muito difícil. O Portimonense joga muito bem e tem três homens muito perigosos na frente. Temos de estar no nosso melhor para conquistarmos os três pontos", frisou.

Face ao castigo de Rúben Dias, Bruno Lage confirmou que o problema será resolvido com a entrada no onze do capitão Jardel, que fará par com Ferro, no eixo defensivo. "Foi fácil encontrar a solução. Tivemos uma conversa a três e o assunto está resolvido", especificou.

O jogo com o Portimonense marca o reencontro do Benfica com a equipa que ditou a saída de Rui Vitória do comando das águias (derrota no Algarve por 2-0, na primeira volta) e a consequente entrada de Bruno Lage, que entretanto venceu todos os jogos do campeonato, à exceção do empate em casa frente à Belenenses SAD.

"Não entro em comparações. O que fizemos a partir dessa altura foi olhar para o que é nosso. Tentar convencer os jogadores de uma maneira de treinar e procurar tornar a equipa mais competitiva e ser mais regular. Foi o que fizemos, dentro do que acredito. Fomos de treino em treino e de jogo em jogo, jogando bem e conquistando pontos", destacou, ainda, Bruno Lage.