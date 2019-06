Suécia supera Alemanha e marca encontro com Holanda nas meias

Hoje às 19:51 Facebook

A Suécia apurou-se este sábado para as meias-finais do Mundial de futebol feminino, ao vencer a seleção da Alemanha, por 2-1.

No Roazhon Park, em Rennes, as germânicas adiantaram-se no marcador à passagem do minuto 16, por intermédio da média Lina Magull. Seis minutos depois, Sofia Jakobsson restabeleceu a igualdade e deu início à reviravolta, completada no reinício da segunda parte, por Stina Blackstenius (48).

Nas meias-finais, na quarta-feira, a seleção orientada por Peter Gerhardsson vai enfrentar a Holanda, que está pela primeira vez nesta fase da prova, após vencer a Itália, por 2-0.

A outra meia-final, a disputar na terça-feira, oporá os Estados Unidos, campeão em título, à Inglaterra.