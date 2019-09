Vinte e cinco mil adeptos no treino antes do dérbi da Argentina

Hoje às 11:51 Facebook

O estádio cheio para um treino. Foguetório e cânticos de exaltação clubística noite dentro. É assim na Argentina e foi assim que os "hinchas" do Newell's Old Boys foram apoiar e incentivar a equipa para dérbi de Rosário. Loucura.

Chamam-lhe "banderazo". É o tradicional ajuntamento de adeptos no apoio à equipa do coração antes dos grandes jogos. E os do Newell's Old Boys não fazem por menos: 25 mil foram ao estádio Marcelo Bielsa no treinos desta quinta-feira e incendiaram as bancadas com todo o género de efeitos pirotécnicos e com cânticos de apoio à equipa da casa, antes do histórico dérbi de Rosário, no domingo, em casa do Rosario Central.

Liderada pelo incombustível centro-campista Maxi Rodriguez (38 anos), a equipa do Newell's Old Boys chega ao dérbi no sexto lugar e com os mesmo nove pontos do inimigo jurado, oitavo classificado do campeonato argentino.