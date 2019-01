JN Hoje às 10:55 Facebook

Um grupo de crime organizado envolvido na manipulação de jogos de ténis profissional foi desmantelado numa operação liderada pela Guarda Civil espanhola, coordenada pelo Supremo Tribunal de Espanha e apoiada pela Europol. No total, 83 suspeitos foram detidos, 28 dos quais são jogadores profissionais.

A investigação foi desencadeada em 2017, quando a Unidade de Integridade no Ténis (TIU) denunciou atividades irregulares relacionadas com jogos combinados nos torneios ITF Futures - escalão de nível profissional fácil que serve normalmente para os atletas mais jovens somarem títulos e subirem no ranking mundial - e Challenger - escalão de nível médio que permite o acesso aos principais torneios da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), como os Grand Slam.

Segundo comunicado da Europol, os suspeitos terão subornado jogadores profissionais para garantir resultados predeterminados e utilizaram identidades de milhares de cidadãos para apostar nos jogos.

Um grupo de criminosos arménios usava um tenista profissional como elo entre o gangue e os restantes envolvidos. Depois de subornarem os jogadores, os membros do gangue compareciam nos jogos para garantir que os atletas cumpriam o acordo e davam ordens a outros elementos para avançar com as apostas a nível nacional e internacional.

11 buscas domiciliárias em Espanha

Numa ação policial da Guarda Civil espanhola, foram efetuadas 11 buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos 167 mil euros em dinheiro, uma espingarda, mais de 50 aparelhos eletrónicos, cartões de crédito, cinco veículos de luxo e documentação relacionada com o caso. Além disso, 42 contas bancárias e respetivos saldos foram congelados.

A Europol apoiou a investigação desde o início, fornecendo apoio analítico contínuo. No dia da ação policial, três especialistas da Europol foram destacados para Espanha para colaborar no local, com cruzamento de informações em tempo real, suporte forense e análise de dados durante a operação.