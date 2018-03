58 jogadores e dirigentes de futebol condenados por jogos combinados na Grécia

Ontem às 23:08 Facebook

Cinquenta e oito pessoas, entre as quais vários jogadores e dirigentes do futebol grego, foram, esta quarta-feira, condenadas a penas entre os três meses e os 10 anos de prisão no âmbito de um escândalo de jogos combinados.

Ao todo, eram 84 os suspeitos julgados hoje por um tribunal grego, entre os quais o ´patrão´ do Olympiacos, Vangelis Marinakis, de participação num esquema de jogos combinados, de acordo com uma lista de 41 partidas suspeitas das primeira e segunda divisões, divulgada pela UEFA.

Entre os condenados hoje estão o antigo defesa do Olympiacos Avraam Papadopoulos, o jogador do Apollon Smyrnis Kostas Mendrinos, bem como Michalis Nikolopoulos, do GS Ilioupoli.

O antigo presidente do GS Ilioupoli Giorgos Tsakogiannis foi condenado à pena mais pesada, 10 anos e 10 meses de prisão por crimes como viciação de resultado desportivo, corrupção, branqueamento de capitais, tentativa de extorsão e posse de arma ilegal.

Os condenados hoje pela justiça grega podem agora recorrer da sentença.