Mourinho ganha duelo com Carvalhal e chama o técnico para se sentar ao seu lado na sala de Imprensa.

Não houve bolos, mas houve fair play e boa-disposição no duelo português entre José Mourinho e Carlos Carvalhal, ontem, no Teatro dos Sonhos, em Old Trafford. O Manchester United bateu o Swansea, por 2-0, e mantém o segundo lugar na Premier League, com dois pontos de avanço sobre o Liverpool. O golo madrugador de Lukaku, aos cinco minutos, embalou os red devils para uma primeira parte de luxo e, aos 20 minutos, Sánchez ampliou a vantagem.

Na segunda parte, o Swansea deu um ar da sua graça e obrigou David de Gea a mostrar serviço na baliza. Com a derrota, o Swansea baixou para o 15.º posto, mas continua acima da linha de água, com três pontos de vantagem sobre o Southampton. O melhor do duelo luso estava guardado para o fim. Na conferência de Imprensa, José Mourinho fazia o rescaldo da partida e viu o compatriota à porta da sala. "Bora!", disse Mourinho, convidando Carvalhal a sentar-se ao seu lado. "Dá bolos à malta!", brincou o técnico, aludindo às iniciativas de Carvalhal, que tem surpreendido os jornalistas com doces e, na última antevisão, ofereceu um bolo típico de Vizela. Inicialmente hesitante, Carvalhal juntou-se ao "Special One", protagonizando mais um momento único e de grande desportivismo em Terras de Sua Majestade.

Ali ao lado, o vizinho City, de Bernardo Silva, voltou a vencer, agora na casa do Everton, e está a uma vitória de se sagrar campeão.

Outro português em destaque na ronda foi João Mário, que abriu a goleada (3-0) do West Ham sobre o Southampton, a equipa de Cédric Soares.