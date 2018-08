Sofia Esteves Teixeira 07 Maio 2018 às 21:43 Facebook

Twitter

Ricardo Quaresma foi protagonista de um bom momento de futebol na vitória (2-0) caseira do Besiktas desta segunda-feira, frente ao Kayserispor. O extremo português esteve em destaque no primeiro golo da equipa turca, com um cruzamento de letra para Tosic. Vale a pena ver.