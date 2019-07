A aventura de De Rossi e os oito pretendentes de Rafael Leão

JN Hoje às 14:03 Facebook

Após uma vida inteira ao serviço da Roma, De Rossi abraçou um novo desafio e assinou pelo Boca Juniors, da Argentina. Rafael Leão pode estar de saída do Lille e, segundo o presidente do clube, já são oito os clubes interessados.

Boca Juniors: Já esta na Argentina. Depois de uma vida inteira com o símbolo da Roma ao peito, Daniele de Rossi assinou pelo Boca Juniors. Apesar da longa viagem, o médio italiano quis participar no primeiro treino e já fez uma "vítima". Segundo o "Olé", Salvio sofreu uma entrada durinha de De Rossi, mas acabaram abraçados e com tudo resolvido. O tempo passa, mas a raça de De Rossi, essa não muda.

Lille: O presidente do emblema francês, Gérard López, disse que recebeu várias propostas por Rafael Leão e admitiu a possibilidade de deixar sair o avançado português. "O nosso desejo era manter Rafael Leão, mas recebemos várias abordagens por ele, mais até do que por Pépé", começou por dizer em entrevista ao jornal Tuttosport. "Há oito clubes interessados em Rafael Leão, quatro deles são italianos", concluiu.

Lille: Para além de ter abordado a possível saída de Rafael Leão, o presidente do Lille confirmou que chegou a acordo com o Nápoles para a transferência de Nicolas Pepé. "O Nápoles correspondeu aos 80 milhões que exigimos. Agora depende do jogador decidir para onde quer ir, visto que os seus representantes receberam ofertas de mais quatro clubes. Pepé voltará aos treinos segunda-feira e o seu futuro ficará decidido a meio da próxima semana", disse.

Tondela: Pepelu é a mais recente contratação dos beirões. O médio, de 20 anos, é o 11.º reforço para 2019/20 e chega por empréstimo do Levante.

Granada: O Manchester City emprestou Yangel Herrera aos espanhóis do Granada. Na temporada passada, o médio, de 21 anos, esteve cedido aos também espanhóis do Huesca.

Manchester United: Os red devils renovaram contrato com o jovem guarda-redes Dean Henderson, de 22 anos. Apesar da renovação, o jovem guardião vai ser emprestado ao Sheffield United.