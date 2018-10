Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:01 Facebook

Quando Ross Barkley marcou o segundo golo do Chelsea, no último minuto dos descontos, empatando (2-2) o encontro com o Manchester United, Marco Ianni, adjunto dos blues, terá dito algo que revoltou José Mourinho e o português saltou do banco para tirar satisfações.

No final do encontro, José Mourinho revelou que Marco Ianni acabou por pedir desculpa.