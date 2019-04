JN Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Neto, Ana Borges, Carole Costa e Dolores Silva ultrapassaram as 100 internacionalizações pela seleção principal feminina e foram homenageadas por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

A capitã Cláudia Neto somou na terça-feira, frente à Hungria, a 121.º internacionalização A, sendo a jogadora mais internacional em atividade. Segue-se Ana Borges, com 115 encontros, Carole Costa, com 113, e Dolores Silva, com 107. O ranking continua a ser liderado por Carla Couto, com 145 internacionalizações.

As quatro "centenárias" recordaram a passagem pela seleção com uma "conversa improvável".