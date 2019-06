A corrida pelo "Messi japonês" e uma garantia no Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bayern Munique já oficializou a saída de James Rodríguez e Eriksen expressou vontade de sair do Tottenham. Em Portugal, Florentino não sai do Benfica e Bruno Fernandes aumenta a lista de interessados.

Benfica: O médioKevin Quevedo, de 22 anos, é uma das pérolas do futebol peruano e, segundo o jornal Líbero, o clube encarnado é um dos interessados para contratar o jogador. A mesma publicação salienta que as águias já terão mesmo feito chegar uma proposta ao Alianza Lima, no valor de 1,3 milhões de euros.

Já Florentino vai manter-se na luz. Quem o garantiu foi Bruno Carvalho, empresário do jogador, a um portal italiano. "Temos, em parceria com o Benfica, um projeto que passa pela continuidade em Portugal, jogar ainda mais vezes pela equipa principal e chegar à seleção nacional. Depois podemos pensar numa eventual transferência", afirmou.

Sporting: A lista de clubes interessados em Bruno Fernandes continua. O médio, que tem sido associado a clubes ingleses, tem também interessados em Itália, país onde fez carreira - representou o Novara, Udinese e Sampdoria - antes de representar o Sporting. O Inter de Milão junta-se a Tottenham, Manchester United e Manchester City na lista de interessados.

Sem minutos no Sporting, Francisco Geraldes foi esta semana apontado ao AEK da Grécia, comandado por Miguel Cardoso, mas o médio garantiu ainda não ter sido contactado.

Tottenham: Nos spurs desde 2013, Christian Eriksen abriu a porta de saída ao clube inglês: "Sinto que cheguei a uma fase da minha carreira onde gostaria de experimentar algo novo. Tenho o mais profundo respeito por tudo o que me está a acontecer no Tottenham e não tenho nada de negativo a apontar. Mas também disse que gostaria de experimentar algo novo. Espero que alguma coisa se decida este verão", afirmou em declarações ao jornal dinamarquês "Ekstra Bladet". O Real Madrid é o principal interessado na contratação do médio.

Bayern Munique: O clube alemão oficializou a saída de James Rodríguez. Em comunicado, o clube germânico esclareceu que o colombiano, que esteve cedido por duas épocas pelo Real Madrid, pediu expressamente aos dirigentes do Bayern para não acionarem a opção de compra.

Real Madrid: O jornal "As" avança que o Real Madrid entrou na corrida por Kubo, jogador de 18 anos que já pode regressar à Europa depois de ter deixado o Barcelona, devido ao castigo da UEFA em relação à contratação de menores. PSG, Manchester City e o próprio Barcelona também estão na corrida pelo "Messi japonês".

Sevilha: Depois de ter sido oficializado como novo treinador do Sevilha, Lopetegui já procura reforços. Um dos alvos é Sergio Reguilón, de 22 anos, do Real Madrid.