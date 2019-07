A data de apresentação de Militão no Real Madrid e as duas saídas no F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:57 Facebook

Esta terça-feira, o Real Madrid anunciou a data de apresentação de Éder Militão e Omar Govea e Rui Pires deixaram o F. C. Porto a título definitivo. No PSG, Neymar continua a dar que falar.

F. C. Porto: Omar Govea e Rui Pires deixaram em definitivo o clube azul e branco e vão reforçar os belgas do Zulte Waregem e os franceses do Troyes, respetivamente. O médio, que nas duas últimas temporadas alinhou por empréstimo no Mouscron e no Antuérpia, assinou um contrato válido por três épocas, com mais uma de opção. Já o português Rui Pires, que na época passada jogou pela equipa B dos dragões, assinou até 2022 com a equipa francesa.

Braga: Dyego Sousa partiu esta terça-feira para a China para representar o Shenzhen e agradeceu ao clube minhoto pelas duas épocas. "Mudar é sempre uma decisão difícil, um desafio novo... É uma experiência nova para mim, tive o apoio da família na decisão. Estava na altura de experimentar outros ares. O Braga é um clube que me recebeu muito bem, assim como a cidade. Estive estes dois anos na cidade, recebi o carinho do povo, vou levar o Braga no coração, que me ajudou e deu projeção para chegar onde cheguei. Faz parte do futebol", disse o português.

Feirense: Ricardo Benjamin está de regresso ao clube onde fez a formação. O guarda-redes, que se sagrou campeão europeu de sub-19, trocou ao Deportivo pelo Feirense, juntando-se aos colegas de equipa no estágio em Fornos de Algodres.

Manchester United: Segundo o "Mirror", os red devils não contam com Marcos Rojo e colocaram o defesa na porta de saída. Pogba já integrou a comitiva do clube inglês, que seguiu para estágio na Austrália. O médio continua a ser uma prioridade para o Real Madrid mas os red devils recusam, segundo o AS, negociar com os blancos.

PSG: Depois de não se ter apresentado no primeiro dia de trabalho dos parisienses, Neymar volta a estar no centro da polémica. Leonardo, diretor desportivo do clube francês, admite a saída do jogador e revelou já terem existido "contactos superficiais" com o Barcelona: "O Neymar pode deixar o Paris SG se existir uma proposta que nos agrade a todos. Não posso revelar os detalhes da minha conversa com o jogador, mas também falamos com as pessoas que lhe estão próximas e a posição de todos é clara", disse ao "Le Parisien".

Barcelona: Neto foi esta terça-feira apresentado nos catalães. O guarda-redes assinou um contrato de quatro épocas. "Estar aqui é um prémio mas trabalhei muito para chegar aqui. Sou a pessoa mais feliz do mundo por estar aqui e quero mostrar o meu talento", disse na apresentação.

Real Madrid: Os blancos anunciaram que Éder Militão será apresentado esta quarta-feira às 13 horas. O ex-jogador do F. C. Porto, que esteve ao serviço da seleção brasileira na Copa América, assinou seis épocas pelo pelo Real Madrid em janeiro, num negócio que rendeu 50 milhões de euros aos azuis e brancos.