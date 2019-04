Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:06, atualizado às 17:11 Facebook

David Veiga perdeu a mãe no sábado, num acidente de viação na A1, enquanto defrontava o Benfica para o campeonato de juniores. A mãe do atleta perdeu a vida a caminho do jogo do filho, que decorria no Seixal, e o pai encontra-se em estado grave. A equipa de juvenis do Braga fez questão de homenagear, este domingo, o jovem atleta de 19 anos.