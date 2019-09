Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:15 Facebook

O jogo do F. C. Porto frente ao Santa Clara desta quarta-feira, a contar para a Taça da Liga, ficou marcado pela lesão de Romário Baró. Ao minuto 90, o jogador dos azuis e brancos sofreu uma entrada de Fábio Cardoso e deixou o relvado do Dragão de maca e em lágrimas.

Veja o momento: