A equipa com 14 derrotas em 14 jogos

Depois de 15 vitórias seguidas no campeonato distrital da época passada, o Sporting Clube de Mêda poderá contabilizar outras tantas derrotas consecutivas na Série B do Campeonato de Portugal, se por acaso perder depois de amanhã, em casa, frente ao Pedras Rubras.

Porém, o que não falta no Estádio Municipal de Mêda é esperança de que esta má onda vai terminar e que os pontos vão finalmente aparecer.

"Esperemos que seja em breve, para poder fazer a segunda fase do campeonato com outra dinâmica", deseja Filipe Rebelo, relações-públicas do clube. "Que seja já este domingo para podermos passar melhor o Natal, pelo menos um empate", atira Rafael Morgado, um dos capitães da equipa.