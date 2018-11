A explicação de Mourinho após polémica reação em Turim

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:27 Facebook

Após o triunfo (2-1) frente à Juventus, em Turim, José Mourinho não escondeu a satisfação pela vitória e provocou os adeptos da Vechhia Signora.

Após o apito final e numa altura em que os jogadores se dirigiam aos balneários, Mourinho caminhou em direção ao relvado com a mão na orelha, para provocar os adeptos da equipa da casa.

No final do encontro, Mourinho explicou o gesto, alegando que foi insultado "durante 90 minutos".

"Fui insultado durante 90 minutos. Vim aqui para fazer o meu trabalho, nada mais. Não ofendi ninguém, apenas fiz um gesto que indicava que os queria ouvir falar mais alto. Provavelmente não o deveria ter feito, e de cabeça fria talvez não o teria feito. Mas com a minha família insultada, e até mesmo a minha família do Inter, reagi assim. Não os insultei, respeito a Juventus, os jogadores da Juventus, o treinador da Juventus, e tudo que tenha a ver com a Juventus", afirmou em declarações à Sky Italia.