Perto do final do encontro com o Sporting, em Alvalade, a contar para a Taça da Liga, o Marítimo ficou reduzido a dez unidade após uma entrada dura de Lucas Áfrico sobre Wendel. O central acertou com a sola no peito do jogador leonino. Áfrico já pediu desculpa pela falta e os jogadores trocaram camisolas.