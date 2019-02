A fotografia do cão de Sala que emocionou o Facebook

Hoje às 10:57 Facebook

Romania Sala compartilhou no Facebook uma imagem do cão do jogador, no dia 2 de fevereiro. Na legenda, a mulher explica que o animal ainda espera pelo retorno do argentino.

A irmã de Sala publicou uma imagem do cão do jogador desaparecido, no Facebook, enquanto este olhava pela janela. "Nala também está à tua espera" lê-se na descrição da fotografia, que tem mais de mil partilhas e quase quatro mil reações.

O argentino tinha um relacionamento muito próximo com o animal e antes do acidente tinha já iniciado o processo que levaria o animal para o País de Gales. O jogador tinha acabado por assinar pelos Cardiff, depois de se ter destacado ao serviço do Nantes, clube que milita na primeira divisão francesa. O clube da Premier League pagou mais de 15 mil euros pelo atleta que chegou a atuar em Portugal.

O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, que transportava o piloto David Ibbotson e Sala desapareceu no Canal da Mancha enquanto viajava de França para o País de Gales, no dia 21 de janeiro, pelas 20 horas

A investigação oficial foi cancelada três dias após o avião ter desaparecido, mas com dinheiro angariado pela família e por adeptos as buscas foram entretanto retomadas. No dia 30, foram descobertos dois assentos que pertenciam ao avião. Já na segunda-feira, foi avistado um corpo no interior do avião que caiu no Canal da Mancha.

Tanto o piloto, de 59 anos, como o futebolista, de 28 anos, continuam dados como desaparecidos, presumivelmente mortos.