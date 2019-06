A gafe de Jorge Jesus na primeira entrevista no Flamengo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:23 Facebook

Na primeira entrevista ao canal oficial do Flamengo, Jorge Jesus afirmou que foi o treinador que mais títulos ganhou em Portugal tendo, no entanto, cometido uma gafe em relação às Supertaças no palmarés.

Ainda antes de assinar pelo Flamengo, Jorge Jesus foi alvo de críticas do jornalista brasileiro Marco de Vargas, que considerou o treinador uma má opção para o clube por ter apenas três títulos. Na primeira entrevista ao canal do emblema rubro-negro, o técnico fez questão de responder.

"Fui criado no futebol desde os 14 anos. Segui a minha carreira de treinador, onde quem me motiva todos os dias são os meus jogadores, e quem me apaixona todos os dias é minha profissão, que é o futebol. Não há um treinador na história de Portugal que tenha vencido tantos títulos como eu. Não são só três, como houve alguém que disse, são 14. E portanto é para isso que eu todos os dias tento evoluir e trabalhar. Para poder corresponder à expectativa dos clubes que me procuram. Na Europa, sou um treinador muito conhecido porque já estive em várias finais de competições europeias e isso deu-me protagonismo", começou por dizer.

Quando questionado sobre Cândido Oliveira, que foi treinador do clube brasileiro, Jorge Jesus mostrou-se surpreendido.

"É uma curiosidade. Não sabia que tinha sido técnico do Flamengo. Não o conheço bem, já faleceu, é muito mais velho do que eu, mas sei a história desportiva dele. Sei que foi jornalista, depois tornou-se treinador, mas não sabia que tinha treinado no Brasil. É uma curiosidade bonita. E eu, para ajudá-lo um pouco a ser uma lenda viva do futebol em Portugal, já ganhei cinco taças dele", acrescentou.

No entanto, Jorge Jesus cometeu uma gafe: o treinador português tem no palmarés não cinco mas duas Supertaças. Uma ao serviço do Benfica (2015) e outra ao serviço do Sporting (2016).