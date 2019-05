A homenagem do Real Madrid a Iker Casillas: "O madridismo está contigo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:59 Facebook

O Real Madrid defronta, este domingo, o Vilarreal a contar para a 36.ª jornada da liga espanhola e não se esqueceu de Iker Casillas na hora de entrar em campo.

Os jogadores dos merengues entraram no Santiago Bernabéu com uma camisola de apoio ao guarda-redes espanhol "Iker, estamos todos contigo".

Já nas bancadas, os adeptos ergueram uma tarja na qual se podia ler a mensagem "O madridismo está contigo. Força Iker, eterno capitão".

Esta semana, Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto, foi internado de urgência devido a um problema cardíaco. O espanhol fez grande parte da carreira no Real Madrid: esteve mais de 20 épocas nos merengues, 16 delas na equipa principal.