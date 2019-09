A lenda Iker Casillas começou há 20 anos

Arnaldo Martins Hoje às 09:23 Facebook

Ícone do futebol mundial, um gentleman fora e dentro dos relvados, Iker Casillas completa esta quinta-feira 20 anos desde que se estreou como jogador profissional.

Foi ao serviço do Real Madrid, então com 18 anos, que o guardião saltou para a titularidade, a 12 de setembro de 1999, num jogo (2-2) frente ao Atlético de Bilbao, no mítico San Mamés. Começava aí a lenda de "San Iker" com marcas bem vincadas no Real Madrid, seleção espanhola e, desde 2015, no F. C. Porto.

O guarda-redes, que está sem competir desde 1 de maio, devido ao enfarte agudo do miocárdio num treino, integra agora a estrutura portista, fazendo a ligação entre o plantel e equipa técnica. Casillas ainda não encerrou a carreira, encarando a fase atual como um período de transição, dependendo da avaliação e exames médicos que irá efetuar antes do final do ano. Casillas, que iniciou as novas funções no estágio de pré-temporada no Algarve, surge com frequência nos treinos no Olival e acompanha a equipa nos jogos.

Nas redes sociais, o guardião publicou, ontem, uma mensagem. "A caminho de Bilbao", escreveu. Porém, segundo apurou o JN, tudo não passou de uma brincadeira, já que o jogador segue no Porto a efetuar a recuperação ao problema de saúde.

O dia de hoje será, porém, de boas lembranças. "[John] Toshack perguntou-me "estás tranquilo, rapaz?". Passei o dia nervoso a pensar que ia jogar para 50 mil espectadores", recordou Iker, recentemente, numa entrevista.

"Viu-o na baliza e pensei "o que é que fui fazer? As balizas eram enormes e ele era pequeno", lembra Toshack, ex-jogador e técnico galês.

Números

1074

Jogos disputados pelo guarda-redes espanhol. Ao serviço do Real Madrid, Casillas realizou 725 jogos.

24

Títulos conquistados. No Real Madrid foram três Champions. Foi campeão português (2017/18).

167

Internacionalizações. Guiou a "La Roja" na conquista dos Europeus (2008 e 2012) e Mundial (2010).

Prémio

UEFA distingue dragões por projeto de ação educativa na Youth League

A UEFA atribuiu ao F. C. Porto o prémio de "Melhor Ação Educativa", num projeto desenvolvido com atletas da formação no âmbito da participação na Youth League 2018/2019. Esta foi mais uma distinção conquistada pelo clube nas atividades paralelas ao torneio que a UEFA promove, depois de, na época 2017/18, ter conquistado o "Skills Challenge" e, desportivamente, o melhor golo da prova, além da brilhante conquista da competição. O coordenador técnico da formação, José Tavares, comentou a distinção, salientando o desejo de continuar a ação de formação aos atletas: "O futebol atual há muito que não é apenas aquilo que acontece à flor da relva. Este reconhecimento da UEFA motiva-nos a continuar neste caminho para desenvolver uma formação cada vez mais completa", disse, ao site do clube.

