A megatransferência de João Félix e a contratação de Sá Pinto

Esta quarta-feira, João Félix tornou-se o jogador português mais caro da história e Sá Pinto foi oficializado no comando técnico do Braga. Herrera, ex-jogador do F. C. Porto, assinou pelo Atlético de Madrid.

Benfica: É oficial. Depois de uma boa época ao serviço do Benfica, João Félix assinou pelo Atlético de Madrid, por sete temporadas. Em comunicado à CMVM, os encarnados anunciaram a transferência do jogador por 126 milhões de euros. O jogador, de 19 anos, tornou-se o jogador português mais caro de sempre e a maior compra do Atlético de Madrid.

David Tavares, que se sagrou campeão nacional de juniores em 2017/18, renovou até 2024 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 66 milhões de euros.

Ainda no Benfica, Raúl de Tomás chegou para reforçar o ataque. O jogador espanhol assinou contrato por cinco épocas e custou 20 milhões de euros aos cofres da Luz.

Braga: Está escolhido o sucessor de Abel Ferreira no Braga. O clube minhoto oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Ricardo Sá Pinto. O técnico, que regressa ao futebol português depois da última experiência, há três anos, à frente do Belenenses, assinou um contrato válido por duas épocas.

Tondela: Os beirões apresentaram mais uma cara nova. Philipe Sampaio, de 24 anos, vem reforçar a defesa do Tondela até junho de 2021. O central brasileiro, que em Portugal já passou por Feirense e Boavista, junta-se assim a Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão.

Atlético de Madrid: Depois de Felipe, os colchoneros anunciaram a chegada de mais um ex-jogador do F. C. Porto: Herrera. O médio de 29 anos, que terminou contrato com os azuis e brancos no final de junho, assinou contrato com os colchoneros até junho de 2022.

Manchester City: O clube inglês bateu a cláusula de rescisão de Rodrigo Hernández e pagou 70 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelo médio-defensivo.