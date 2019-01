JN Ontem às 22:42 Facebook

O Sporting partilhou nas redes sociais um vídeo de Nani a deixar uma mensagem aos adeptos leoninos, na contagem decrescente para o clássico com o F. C. Porto, que se vai realizar no sábado, em Alvalade.

"Venho aqui pedir a vossa presença no sábado, no jogo contra o F. C. Porto. Queremos o estádio cheio, queremos lutar pela vitória. Contamos com o vosso apoio. Todos juntos vamos vencer", disse o capitão dos leões.