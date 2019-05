A mensagem de Pinto da Costa a Iker Casillas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08, atualizado às 20:20 Facebook

Numa nota emitida no site oficial do clube, Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, desejou as rápidas melhoras ao guarda-redes espanhol e apontou à equipa "uma razão suplementar para por todos os esforços na conquista das vitórias próximas".

"O problema de saúde que o nosso Iker Casillas sofreu hoje, felizmente não teve as consequências que poderia ter tido. De qualquer forma, obriga a um internamento hospitalar e a um período de repouso e de inatividade. Em primeiro lugar, quero em meu nome e em nome do F. C. Porto prestar-lhe toda a solidariedade, não por ser um atleta de eleição, mas por ser um homem impoluto, com caráter excecional, um homem com H grande de que todos nós nos orgulhamos muito, por ser um dos nossos", começou por dizer Pinto da Costa, deixando uma promessa para o futuro.

"Todos nós, dirigentes, técnicos, jogadores, todos o que no dia-a-dia somos seus companheiros com o objetivo de vencer, iremos ter uma razão suplementar para pormos todos os nossos esforços na conquista das vitórias próximas que ele, como nós, tanto deseja. Tudo o que cada um fizer a partir deste momento, terá de ter um esforço suplementar para que ele continue a ser o atleta mais vitorioso do mundo. Força Casillas! Tu és Porto!", concluiu.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto já esclareceu que o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio e está, neste momento bem, estável e com o problema cardíaco resolvido.