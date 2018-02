JN Hoje às 17:12 Facebook

A seleção nacional de futsal, que se sagrou campeã europeia de futsal, foi este domingo recebida no Palácio de Belém pelo presidente da República. No final, da cerimónia, não faltou uma selfie dos campeões com Marcelo Rebelo de Sousa.

Ricardinho partilhou o momento nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem de agradecimento.

"Obrigado SR Presidente!!!! Uma honra!!! Orgulhosos portugueses!!! Tocamos o céu!! Futsal está de parabéns!!", pode ler-se.