Nakajima foi descoberto aos seis anos por Theodoro Fonseca, não está nas redes sociais e quando não está no relvado vai de carro conhecer Portugal.

A juntar a golos e assistências, há outro dado avassalador por detrás desta história. É o que diz que, quando chegou a Portimão, Shoya Nakajima estava avaliado pelo "Transfermarkt" em 800 mil euros e que hoje, um ano depois, o mesmo site diz que o internacional japonês vale... oito milhões. Também extraordinário é que ainda não houve um clube grande a convencer-se da realidade, algo que Theodoro Fonseca fez quando Shoya tinha seis anos.

Nessa altura, nos subúrbios de Tóquio, o mesmo empresário que trouxe Hulk para o F. C. Porto ainda não sabia mas já estava a congeminar o plano que, mais tarde e abrilhantado por passagens pelas seleções mais jovens do Japão, continuaria em Portugal. Depois do brilharete de anteontem, mais um, contra o Sporting - dois golos e duas assistências -, não foram poucos os que, munidos do sarcasmo, questionaram o que Shoya Nakajima ainda faz no Portimonense. Pires, ex-colega do extremo a quem os 1,64 metros de altura só ajudam, não vai tão longe, mas também se põe a adivinhar outro futuro. "Todos sabemos que não vai ficar muito mais tempo em Portimão", disse ao JN o avançado do Penafiel.

Nestes tempos de alvoroço digital, "Naka", como é tratado no Portimonense, continua a resistir às redes sociais, não perde a timidez que só os sorrisos disfarçam e já arranha no português. "Está totalmente adaptado", contam. Tanto que não é raro vê-lo pegar na família e no carro e meter-se ao caminho pelas estradas que vão dar ao Porto ou a Lisboa.

Cobiçado por 18 clubes e amarrado a uma cláusula de rescisão de 40 milhões

De Portugal à Alemanha, passando por França e Espanha, acabando no Japão e na Ucrânia... Vontade de contratar Shoya Nakajima parece não faltar. Ao que o JN apurou, são 18 os clubes interessados. O problema é o preço. É que o extremo, de 24 anos, já custou 10 milhões. Depois, quando o Portimonense adquiriu o resto do passe ao F. C. Tokyo por um valor desconhecido, a cláusula de rescisão subiu para o dobro. Mas agora 20 milhões de euros já é pouco para levar o futebolista, ligado ao emblema de Portimão até 2022. O JN sabe que a cláusula de Nakajima é de 40 milhões. Uma Shoya. Em todos os sentidos.