A "sorte" de Cervi deu "muito trabalho"

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, as águias mostraram o extremo a argentino a marcar, nos treinos, um golo quase igual ao que marcou ao Portimonense.

O golo de Franco Cervi apontado ao Portimonense, na conversão de um livre direto, começou a desenhar-se nos treinos do Benfica.

Dias depois do extremo argentino ter brilhado no Algarve, as águia publicaram um vídeo em que se vê Cervi a bater um livre direito exatamente igual ao que resultou em golo no duelo do passado sábado. A diferença é que um foi marcado num treino, com "adversários" imóveis na barreira, o outro foi num jogo em que estava empatado e em que a equipa de Rui Vitória estava pressionada para não perder pontos.

"A 'sorte' dá muito trabalho", escreveram as águias.

Veja o vídeo: