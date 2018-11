A tarja dos Super Dragões: "Orgulhosamente arguidos"

JN Hoje às 22:07 Facebook

A claque do F. C. Porto ergueu uma tarja com a frase "orgulhosamente arguidos por difamação no combate à corrupção" enquanto cantava o nome de Pinto da Costa no jogo deste sábado, frente ao Braga, no Estádio do Dragão.

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, e mais cinco administradores da SAD portista foram constituídos arguidos, esta sexta-feira, numa investigação à divulgação dos "emails" que comprometem o Benfica.

O diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, que foi divulgando o conteúdo da correspondência no programa do Porto Canal "Universo Porto - da Bancada", também é arguido neste processo.