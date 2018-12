A triste realidade do menino afegão que ficou famoso à conta de Messi

Hoje às 08:30 Facebook

Ficou conhecido em todo o mundo por usar uma camisola feita de plástico com o nome de Messi. Foi notícia e chegou a conhecer o craque do Barcelona. Porém, o destino não foi nada meigo com a criança de sete anis que hoje vive na rua.

Foi em 2016 que Murtaza Ahmadi se tornou famoso ao ser fotografado com uma camisola de plástico igual à da seleção argentina, com o nome de Lionel Messi nas costas. Em dezembro desse mesmo ano esteve lado a lado com o craque do Barcelona e recebeu uma camisola oficial da Argentina.

Segundo avança a agência informativa EFE, Murtaza é agora um sem-abrigo no Afeganistão. Apesar de o distrito de Jaghori, em que vivia, ser um dos mais seguros, os talibãs irromperam na região no início de novembro. O menino, os seus pais e os quatro irmãos vivem agora Num edifício da capital afegã, Cabul, para onde são encaminhados os refugiados.

"Tenho muitas saudades da minha casa em Jaghori. Aqui não tenho bola e não posso jogar futebol ou sair à rua", disse à EFE, lamentando, ainda, o facto de ter deixado as duas camisolas que recebeu do astro argentino na antiga casa.

"Depois de Murtaza ter conhecido Messi no Qatar, a situação voltou a piorar e vivíamos com medo porque as pessoas pensavam que o Messi nos tinha dado um monte de dinheiro", relatou Humayoon Ahmadi, de 17 anos, um dos irmãos do menino.

A família, que em 2016, teve que deixar o país pediu ajuda à ONU com o objetivo de receber asilo na Europa, mas não conseguiu e foi obrigada a regressar ao Afeganistão.