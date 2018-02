Abel cita Napoleão Bonaparte para inspirar o Braga

Almiro Ferreira Hoje às 17:37 Facebook

Treinador do Braga inspira-se nas empresas militares do general e imperador francês para atacar os 1/16 de final da Liga Europa. A primeira mão é já esta quinta-feira, em Marselha.

Na antevisão ao duelo de quinta-feira, Abel Ferreira reconheceu superioridade ao Marselha, mas garantiu um Braga preparado para tentar bater o pé ao histórico clube francês.

"O segredo? Como dizia Napoleão Bonaparte, temos de ser capazes de desafiar a superioridade do adversário. Estaremos preparados, com as nossas forças, todos juntos, cada qual com a sua missão específica", disse o treinador do Braga, antes do treino desta tarde, no Stade Vélodrome, onde a equipa minhota jogará, nesta quinta-feira, a primeira parte do desafio de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Abel acrescenta que vai jogar "com o melhor Marselha dos últimos dez anos" e desvaloriza as ausências de duas peças importante do OM, o guarda-redes Mandanda e o atacante Mitroglou, lesionados, da mesma maneira que não atribui particular importância às baixas na equipa minhota.

"Nunca me queixo da ausência dos jogadores. Já foi assim com o Ricardo Ferreira e com outros. Agora, falta também o Raul Silva. Não me queixo. Tenho confiança em todos e sei que todos estão preparados para que a equipa seja capaz de conseguir um bom resultado", disse Abel Ferreira.