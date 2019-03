Abel Ferreira e a expulsão: "Disse ao árbitro que também queria vencer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:23 Facebook

No final da derrota frente ao F. C. Porto, Abel Ferreira explicou a razão da expulsão e considerou que o Braga fez "um grande jogo".

Durante o encontro com o F. C. Porto, que os azuis e brancos venceram por 3-2, Abel Ferreira acabou expulso na segunda parte e, na conferência de imprensa, explicou as palavras que levaram Jorge Sousa a decidir a saída do técnico.

"Sobre a expulsão vou ser muito claro: é audível o que o Jorge Sousa diz: 'não há bolas. Vou dar sete minutos de desconto'. E eu disse: 'Eu quero ganhar o jogo também', E fui expulso. Disse: 'Não me venha dizer que vai dar sete minutos porque eu também quero vencer.'. E por ter dito isto, tive de sair do campo", começou por explicar Abel Ferreira, considerando "duvidoso" o primeiro penálti assinalado a favor dos azuis e brancos.

"Foi um grande jogo do Braga. Fechámos os caminhos ao adversário. Basta ver que eles fizeram os golos num canto e em dois penáltis. São uma equipa fortíssima, muito bem orientada. Já ando no futebol há muitos anos e acompanho. Este é um dos melhores F. C. Porto da historia: pela experiência dos jogadores, qualidade, conhecimento, pela forma como sabem controlar o jogo. Tivemos no pé o 3-1 e aí sim matávamos o jogo. Mas depois o adversário fez o 2-2 num penálti muito duvidoso. Mesmo assim, na nossa reação colocámos o adversário em dificuldades. Foi um jogo bem conseguido. Hoje saio daqui melhor treinador", concluiu.