Abel Ferreira é o novo treinador do PAOK

O Braga emitiu esta segunda-feira um comunicado no qual anuncia a saída de Abel Ferreira. O PAOK já oficializou a contratação.

Abel Ferreira já não é treinador do Braga. O clube minhoto emitiu um comunicado à CMVM no qual confirma a transferência do treinador a troco de 2,5 milhões de euros. O clube grego também já deu as boas vindas ao técnico português.

"A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que celebrou acordo com o Anthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton ("PAOK FC"), da Grécia, tendo em vista a cedência a título definitivo do treinador da sua Equipa Principal de futebol, Abel Fernando Moreira Ferreira, mediante o pagamento da quantia de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros) sem encargos associados (i.e. a reverter inteiramente a favor desta sociedade desportiva)", pode ler-se.

Abel Ferreira chegou ao comando técnico da equipa principal do Braga em 2016/17.