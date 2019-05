Abel Ferreira: "Fomos prejudicados contra os três grandes"

Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador Abel Ferreira faz balanço do campeonato e, para além dos erros próprios, aponta o dedo às arbitragens.

O treinador Abel Ferreira considera que o Sporting de Braga foi "manifestamente prejudicado" pelas arbitragens frente aos três grandes, manifestando vontade de reforçar a equipa para "fazer o que ainda não foi feito".

O técnico dos minhotos, que fez a antevisão da receção ao Portimonense (sexta-feira, 20.30 horas), em jogo da 34.ª e última jornada da Liga, fez o balanço do campeonato e, embora assumindo "erros próprios", apontou o dedo às arbitragens.

"Andámos pelo primeiro lugar, pelo segundo e pelo terceiro, lutámos pelos primeiros lugares até sete jornadas do fim e depois ficámos em quarto. Todos queríamos mais e disse que, em maio, teríamos o que fizéssemos por merecer. Disse que não falaria mais em arbitragens, mas, infelizmente, contra os três grandes fomos manifestamente prejudicados. Foram seis penáltis contra esses clubes", disse.

Abel Ferreira desvalorizou a crítica do presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, sobre uma reação (sorriso) do técnico arsenalista após derrota, por 6-2 com o Benfica.

"Respeito muito o presidente mais titulado do mundo do futebol, mas fico contente por [Pinto da Costa] reconhecer competência às minhas equipas e que não facilitaram em jogo nenhum para vencer Sporting, Benfica e F. C. Porto", observou.

O técnico frisou estar "de corpo e alma" no projeto bracarense, quando foi questionado sobre se coloca a hipótese de a sua continuidade estar dependente do jogo com o Portimonense, pois, em caso de desaire, o Braga terminará a época com quatro derrotas seguidas.

"Acredito muito no que faço, nas pessoas que dirigem o clube e no projeto que temos. Tendo em conta as incidências deste campeonato, as vicissitudes que teve, era difícil fazer melhor, mas também acreditámos que todos podem melhorar, os intervenientes e nós também", disse.

Fransérgio e David Carmo chamados

Para a última partida do campeonato, o técnico já conta com Fransérgio e chamou David Carmo, habitual titular da equipa B dos minhotos. O jovem central, que ajudou a seleção portuguesa a sagrar-se campeã europeia de sub-19 no ano passado, preenche a ausência, por castigo, de Bruno Viana.

Lista de convocados: Tiago Sá, Matheus, Marcelo Goiano, David Carmo, Sequeira, Pablo, Esgaio, Ryller, Palhinha, João Novais, Eduardo, Fransérgio, Xadas, Murilo, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.