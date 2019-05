Abel Ferreira: "Hoje, quem perdeu fui eu"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:30 Facebook

No final da derrota frente ao Marítimo, que ditou a permanência dos madeirenses na Liga e o adeus dos arsenalistas ao terceiro lugar, Abel Ferreira assumiu as responsabilidades da derrota na Madeira e salientou que o quarto lugar fica "aquém das expectativas".

"Não arranjamos desculpas. Assumimos a responsabilidade. A verdade é que este jogo começou como acabou: em sentido único. Entrámos fortes, a querer fazer golos, criámos oportunidades na primeira parte para poder sair com outro resultado. O nosso adversário, depois, com menos um, remeteu-se à transição e a verdade é que na segunda parte fizeram um golo numa de duas transições. Estou aqui para assumir, sou eu que lidero esta equipa, as substituições sou eu que as faço e, portanto, hoje quem perdeu fui eu", começou por dizer o treinador dos minhotos, considerando que o quarto lugar acaba por ser uma desilusão para a temporada dos minhotos.

"Disse na antevisão que não queria fazer balanços. Mas de uma forma muito rápida vou só dizer isto: depois de andarmos nos primeiros lugares até às sete jornadas do fim, não conseguir algo mais que um quarto lugar, para aquilo que foram as nossas expectativas, ficou aquém do que queríamos", concluiu.