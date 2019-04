Abel Ferreira: "No futebol já vimos de tudo"

Hoje às 18:22 Facebook

O treinador acredita que o Braga ainda tem uma palavra a dizer na meia-final da Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto.

Abel Ferreira não dá por perdida a presença na final da Taça de Portugal, apesar do 3-0 consentido pelo Braga na primeira mão das meias-finais, frente ao F. C. Porto.

Apesar da desvantagem considerável, o treinador braguista ainda acredita no apuramento. "No futebol já vimos de tudo. Vamos lutar até ao fim, com qualidade, inteligência e estratégia. A nossa intenção é jogar bem, porque só assim estamos perto de ganhar. Esperamos um jogo épico", referiu Abel Ferreira, na antevisão ao encontro de amanhã, na "pedreira".

Este duelo surge apenas três dias depois de um outro, para o campeonato, do qual Abel tirou notas positivas, quem sabe de aproveitar para a segunda mão das meias-finais da Taça.

"Fizemos um jogo altamente competente, em que ficou bem vincada a nossa qualidade. Só sofremos golos de bola parada", destacou.

Seja qual for o desfecho, Abel Ferreira destacou a prestação braguista nesta Taça de Portugal: "É preciso sentir orgulho no fizemos até aqui nesta competição", salientou.