Abel Ferreira no PAOK e reforços para Paulo Fonseca e CR7

O Braga vai perder o treinador para o campeão grego. Benfica, Boavista e Paços de Ferreira também têm reforços, num dia muito movimentado em Itália.

Benfica: O jornal espanhol "As" anuncia esta segunda-feira que as águias e o Real Madrid fecharam a transferência de Raul De Tomás para a Luz. De acordo com a notícia, o Benfica vai pagar 20 milhões de euros pela contratação do avançado que na última época representou o Rayo Vallecano por empréstimo do Real Madrid.

Braga:Abel Ferreira está mesmo de saída. O treinador tem em mãos uma proposta "irrecusável" para assumir o comando técnico do campeão grego, já anunciou a vontade de sair para a Grécia, e o Braga está disponível para negociar.

Boavista: Ricardo Costa está de volta a casa. Aos 38 anos, o central português regressa ao clube em que foi formado, a custo zero, após terminar a ligação ao Tondela.

Paços de Ferreira: Jorge Silva é a mais recente contratação dos pacenses. O lateral-direito, de 23 anos, representou o Leixões nas últimas três temporadas. O contrato com o Paços de Ferreira é válido até 2022.

Juventus: Aaron Ramsey anunciou-se como reforço da Juventus. O médio galês chega a Turim a custo zero, depois de ter terminado o contrato com o Arsenal. Ramsey vai, assim, ser colega de equipa de Cristiano Ronaldo.

Roma: Paulo Fonseca tem mais um reforço. Depois de Leonardo Spinazzola, a Roma anunciou a contratação de Diawara, médio contratado ao Nápoles, por 20 milhões de euros.

Inter: Diego Godín vai prosseguir a carreira no Inter de Milão. O central uruguaio chega aos "nerazurri" a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Atlético de Madrid.

Levante: Rúben Vezo vai continuar no Levante, agora a título definitivo, depois de o Valência ter confirmado a transferência do jogador. Na última temporada, o central português já tinha representado o Levante, mas por empréstimo do clube "che".