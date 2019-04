Abel Ferreira: "No próximo ano vou querer a desforra"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:04 Facebook

No final do encontro com o F. C. Porto, que ditou o adeus do Braga à Taça de Portugal, Abel Ferreira deixou elogios à prestação da equipa minhota e disse querer a "desforra".

No último encontro entre as duas equipas na presente temporada, o Braga de Abel Ferreira voltou a não conseguir vencer os azuis e brancos. Cederam um empate (1-1) após uma derrota (0-3) na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e o sonho do Jamor ficou adiado. Apesar da desilusão, o técnico dos minhotos deixou elogios à prestação da equipa.

"Conseguiu fazer dois golos na primeira parte, é verdade. Tenho de valorizar o caráter destes jogadores, a qualidade da nossa equipa. Por mim, jogava todos os fins de semana com os melhores, que nos põem à prova. Agora, temos de perceber que esta equipa tem vindo a crescer a todos os níveis, quer na qualidade de jogo quer na identidade. Hoje, fomos claramente superiores e muito honestamente, criámos oportunidades para, pelo menos, fazermos o mesmo resultado que o F. C. Porto fez no Dragão. Mas, volto a referir, a eficácia conta e nós hoje não fomos eficazes nem felizes", começou por dizer o técnico, deixando um "recado" a Sérgio Conceição.

"O Sérgio foi uma das minha referências quando era jogador do Penafiel. Revejo-me na garra e mentalidade, os elogios que lhe fiz foram sinceros e os que ele fez foram também. Sabe que tenho admiração e estima por ele, mas dentro das quatro linhas vamos encontrar-nos e, para o ano, vou querer a desforra", concluiu o treinador do Braga.