Abel Ferreira oficial no PAOK e Benfica anuncia Chiquinho

Nesta segunda-feira, o mercado de transferências ficou marcado pela saída de Abel Ferreira do Braga e a chegada de Chiquinho ao Benfica. Gelson Martins assinou pelo Mónaco.

Benfica: No dia marcado pelo regresso ao trabalho, os encarnados anunciaram mais um reforço: Chiquinho. O médio de 23 anos está de volta ao Benfica, clube pelo qual assinou em maio de 2018 mas de onde saiu a título definitivo dois meses depois, para o Moreirense, com cláusula de recompra. Chiquinho assinou um contrato válido até 2024, num negócio que custou 3,75 milhões de euros aos cofres do Benfica.

Braga: Abel Ferreira já não é treinador dos minhotos. O técnico foi oficializado no PAOK, clube pelo qual assinou por três temporadas. A saída do português rendeu 2,5 milhões de euros ao Braga.

F. C. Porto: O Young Boys e o clube azul e branco chegaram a acordo para o empréstimo de Saidy Janko. O lateral-direito não disputou qualquer jogo oficial pelos dragões.

Famalicão: Gustavo Assunção é o novo reforço. O médio de 19 anos, filho de Paulo Assunção, assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Chaves: O guarda-redes Tomás Igreja, de 17 anos, assinou contrato profissional com o Chaves para as próximas três temporadas.

Chelsea: ​​​​​​​Depois de Eduardo, que assinou pelo Braga, os blues anunciaram as saídas de Gary Cahill, que representava o clube inglês desde 2012, Gonzalo Higuaín, Robert Green e Kyle Scott.

Ainda no Chelsea, Mateo Kovacic convenceu e assinou por cinco temporadas com o clube inglês. O croata, que na época passada jogou por empréstimo do Real Madrid, rendeu 45 milhões de euros aos espanhóis.

Manchester United: O avançado Marcus Rashford renovou contrato com os "red devils" até 2023. O jogador, de 21 anos, prometeu "dar tudo" pelo clube inglês. "O Manchester United tem sido tudo na minha vida desde que eu cheguei. Este clube moldou-me como jogador e como pessoa. Por isso, é um privilégio cada vez que tenho a oportunidade de vestir esta camisola".

Borussia Dortumund: Mateu Morey trocou o Barcelona pelo clube alemão. O defesa assinou contrato até junho de 2024.

Mónaco: Gelson Martins deixa o Atlético de Madrid para reforçar o Mónaco. Depois de deixar o Sporting, o português nunca foi aposta de Diego Simeone no Atlético de Madrid e acabou por ser emprestado ao Mónaco, no qual marcou quatro golos em 17 jogos. Gelson assinou por cinco épocas.

Atlético de Madrid: Nove épocas depois, Diego Godín deixa os colchoneros para reforçar o Inter. O central, de 33 anos, assinou até 2022 pelo clube italiano.