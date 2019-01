Abel Ferreira: "Por favor, desliguem o VAR"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:50 Facebook

No final do encontro com o Sporting, que ditou a eliminação do Braga da Taça da Liga nas grandes penalidades, Abel Ferreira deixou duras críticas ao VAR.

"O positivo foi o que temos feito sempre. Jogar para vencer, contra quem for, onde for. Fizemos isso na primeira parte e foi muito mais equilibrado. Fizemos um golo e depois procuramos equilibrar o jogo com um bloco médio. O adversário fez um golo em bola parada e bem conseguido. Entrámos fortes na segunda parte, se o objetivo é o golo, nós fizemos o 2-1. Continuámos a jogar, metemos uma bola na trave e fizemos uma segunda parte muito boa. O Braga tentou resolver o jogo nos 90 minutos", começou por dizer, tecendo críticas ao VAR.

"Temos de perceber o porquê de o futebol português estar mau. Tenho a certeza de que, como treinador, tenho muito mais que melhorar, mas o árbitro, com todo o respeito e toda a educação... Se eu não ganhar os jogos, o Presidente despede-me. Eu não vou dizer o que o meu coração sente. Vou deixar que as pessoas olhem, que as pessoas avaliem. Que o futebol português tenha coragem de mudar o que está mal. Comparem os lances, vejam os lances. Tirem o VAR, por favor. Um dia eu vejo uma coisa, no outro dia vejo outra coisa diferente", disse, deixando um apelo.

"Por favor, desliguem o VAR. Deixem os árbitros errar à vontade, deixem-me errar à vontade, deixem os jogadores errar à vontade. E outra coisa: Não metam linhas na televisão. Isso confunde quem está a ver. Se nós não temos linhas, o VAR não tem linhas, não as metam na televisão. As pessoas que mandam no futebol que se juntem na mesma mesa e procurem valorizar o espetáculo, os jogadores e, acima de tudo, credibilizar o futebol", atirou Abel Ferreira.